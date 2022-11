Monatelang war nach einem Kompromiss beim Atomabkommen mit dem Iran gesucht worden, nun geben die USA auf. (imago images / Christian Ohde)

Zwar werde die Tür für Verhandlungen offen gelassen, aber man werde sich nun auf eine Politik der Sanktionen und des Drucks konzentrieren, sagte der US-Sonderbeauftragte für den Iran, Malley, in Paris. Er begründete den Kurswechsel mit dem gewaltsamen Vorgehen iranischer Sicherheitskräfte gegen regierungskritische Demonstranten sowie mit dem Verkauf von Kampfdrohnen an Russland, die zur Zeit auch in der Ukraine eingesetzt werden. Malley betonte, zudem seien die Atomverhandlungen nicht vorangekommen. Bei Gesprächen in Wien war monatelang erfolglos nach einem Kompromiss gesucht worden.

Die Internationale Atomenergiebehörde hat wiederholt gewarnt, dass das Regime in Teheran seine Bemühungen zur Anreicherung von Uran weiter vorantreibt. Dieses stellt in hoch angereicherter Form einen Grundstoff für Atombomben dar. Der Iran bestreitet, an Kernwaffen zu arbeiten, was der Westen jedoch bezweifelt.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.