US-Präsident Biden (Patrick Semansky/AP/dpa)

Das kündigte das Weiße Haus in Washington an und sprach von der "größten Freigabe von Ölreserven der Geschichte". US-Präsident Biden will mit der Maßnahme die im Zuge des Ukraine-Kriegs stark gestiegenen Erdölpreise senken.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.