Energiepreise

US-Präsident Joe Biden spricht in Polen (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Evan Vucci)

Das kündigte das Weiße Haus in Washington an und sprach von der "größten Freigabe von Ölreserven der Geschichte". Präsident Biden will mit der Maßnahme die im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine gestiegenen Erdölpreise senken. Mit der Freigabe der Reserven soll die Zeit überbrückt werden, bis Energieunternehmen ihre Produktion entsprechend erhöht haben.

Biden sagte, der Kongress solle Geldstrafen gegen Energieunternehmen verhängen, wenn diese öffentliches Gebiet pachteten, dort aber keine Energie produzierten. Außerdem rief er den Kongress auf, einen Plan der Regierung zur Beschleunigung der Energiewende zu beschließen.

