Energiepreise

Insgesamt geht es um eine Menge von rund 180 Millionen Barrel. Das sind umgerechnet rund 29 Milliarden Liter. US-Präsident Biden will mit der Maßnahme die im Zuge des Ukraine-Kriegs stark gestiegenen Erdölpreise senken und die Zeit überbrücken bis Energieunternehmen ihre Produktion entsprechend erhöht haben. Die Ölpreise fielen schon nach der angekündigten Freigabe stark.

Bei der strategischen Erdölreserve handelt es sich um einen Notvorrat, der den Zugang zu Erdöl im Falle von Naturkatastrophen oder bei Krisen der nationalen Sicherheit gewähren soll. Die Reserve wird vom Energieministerium verwaltet und kann maximal bis zu 727 Millionen Barrel fassen.

Nach Beginn des Kriegs in der Ukraine verboten die USA den Import von russischem Rohöl und Erdölprodukten, was das Angebot verknappte und Preise weiter steigen ließ. Bereits im November hatte die Regierung angesichts der hohen Inflationsrate und einer hohen Nachfrage bei global kaum steigendem Angebot die Freigabe von 50 Millionen Barrel aus der Reserve angekündigt, um die Benzinpreise zu senken.

Vorgehen gegen Öl-Konzerne geplant

Gleichzeitig kündigte Biden neue Maßnahmen an, um die heimische Ölproduktion anzukurbeln. Die US-Regierung will demnach auch gegen Öl-Konzerne vorgehen, die bestehende Ölquellen oder Bohrrechte nicht ausreichend nutzten. Präsident Biden erklärte, es sei nicht die Zeit dafür, dass sich Konzerne auf ihren Rekordgewinnen ausruhten. Der Kongress solle Geldstrafen gegen Energieunternehmen verhängen, wenn diese öffentliches Gebiet pachten, dort aber keine Energie produzieren, so Biden. Außerdem rief er den Kongress auf, einen Plan der Regierung zur Beschleunigung der Energiewende zu beschließen.

Diese Nachricht wurde am 01.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.