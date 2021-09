Die USA begehen heute mit einer Reihe von Gedenkveranstaltungen den 20. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September 2001.

In New York werden am früheren Standort des World Trade Centers bei einer Zeremonie die Namen der fast 3.000 Opfer verlesen. Präsident Biden will im Verlauf des Tages sämtliche Anschlagsorte besuchen.



Mitglieder des Terrornetzwerks A-Kaida hatten vor 20 Jahren drei entführte Flugzeuge in die Türme des World Trade Centers und in das US-Verteidigungsministerium vor den Toren Washingtons geflogen. Eine vierte Maschine stürzte im Bundesstaat Pennsylvania ab, nachdem Passagiere sich gegen die Entführer aufgelehnt hatten. Der damalige Präsident George W. Bush rief infolge der schlimmsten Anschläge in der Geschichte der USA einen "Krieg gegen den Terrorismus" aus.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.