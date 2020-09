19 Jahre nach den Terroranschlägen vom 11. September wird in den USA der fast 3.000 Opfer gedacht.

US-Präsident Trump und sein Herausforderer bei der Präsidentschaftswahl, Biden, werden den Ort Shanksville in Pennsylvania besuchen. Hier war eines von vier Flugzeugen abgestürzt, die Terroristen des islamistischen Netzwerks Al Kaida entführt hatten. An Bord hatten sich Passagiere zur Wehr gesetzt, nachdem sie von den Anschlägen auf das World Trade Center erfahren hatten.



Bei der jährlichen Zeremonie in New York werden aufgrund der Corona-Pandemie diesmal nicht die Namen der Opfer verlesen. Ein Treffen von Hinterbliebenen findet trotzdem statt. Auch die Gedenkstätte am "Ground Zero" wird erstmals seit März wieder öffnen.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.