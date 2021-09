In den USA wird an die Opfer der Terroranschläge vom 11. September 2001 erinnert. Präsident Biden besuchte alle Anschlagsorte. Sowohl Biden als auch sein Amtsvorgänger Bush riefen das gestaltene Land zur Einheit auf. Insgesamt kamen bei den Terrorangriffen vor 20 Jahren rund 3.000 Menschen ums Leben.

In New York versammelten sich US-Präsident Biden, seine Amtsvorgänger Obama und Clinton sowie zahlreiche Angehörige von Opfern und Helfer von damals an der Gedenkstätte am sogenannten Ground Zero. Um 8 Uhr 46 Ortszeit leitete der Klang einer Glocke eine Schweigeminute am sogenannten Ground Zero in New York ein - genau zu der Zeit, an der islamistische Terroristen vor 20 Jahren das erste von vier entführten Flugzeugen in einen der Zwillingstürme des World Trade Centers gesteuert hatten. Anschließend wurden die Namen der Opfer verlesen.



Biden brach noch während der Gedenkveranstaltung in New York zum Absturzort einer weiteren von Terroristen gekaperten Maschine nach Shanksville in Pennsylvania auf. Seine Stellvertreterin, Harris, und der frühere US-Präsident Bush kritisierten bei der dortigen Gedenkveranstaltung die ideologische Spaltung in den USA. Bush rief die Amerikaner auf, sich an den Geist von damals zu erinnern und politische Gräben zu überwinden. "So viel von unserer Politik ist zu einem nackten Aufruf von Wut, Angst und Missgunst geworden", sagte Bush. Zu 9/11 hingegen hätten Millionen Amerikaner die Hand ihres Nachbarn ergriffen und sich füreinander eingesetzt. Auch Biden hatte in einer zuvor veröffentlichten Video-Ansprache das politisch zerstrittene Land zur Einheit aufgerufen. Dies sei für ihn die zentrale Lektion von 9/11. Der US-Präsident reiste später auch zum Pentagon, wo ebenfalls ein Passagierflugzeug zum Absturz gebracht wurde.

Nur Trump fehlte

Der frühere Präsident Trump fehlte bei den offiziellen Gedenkfeiern. Die "New York Post" berichtete, er wolle Ground Zero nach dem Ende der offiziellen Gedenkfeiern besuchen. Der gebürtige New Yorker kommentierte stattdesen am Abend einen Boxkampf im Fernsehen. In einer Videobotschaft kritisierte er Bidens Afghanistan-Politik und nannten ihn einen "Vollidioten".

Plädoyers für Freiheit aus Europa

Auch in anderen Ländern wird an die Terrorattacken erinnert. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen betonte, die Europäische Union stehe an der Seite der Vereinigten Staaten, um Freiheit und Mitgefühl gegen Hass zu verteidigen. Der britische Premierministers Johnson erklärte, es sei den Attentätern nicht gelungen, den Glauben an Freiheit und Demokratie zu untergraben. Die Menschen hätten weder ihre Werte aufgegeben noch lebten sie in dauerhafter Angst.



Bundesaußenminister Maas erklärte, nicht nur die USA seien angegriffen worden. die Todesopfer stammten aus 92 Ländern, unter ihnen seien auch elf Deutsche. Bundeskanzlerin Merkel verteidigte die militärische Reaktion der Nato auf die Anschläge. "Wir wussten damals, dass wir uns gegen diese terroristischen Gefahren gemeinsam wehren mussten", sagte Merkel bei einem Besuch in Warschau. "Vor 20 Jahren haben wir diese erschreckenden Bilder gesehen von der Attacke auf die Vereinigten Staaten von Amerika, auf das World Trade Center, durch islamistischen Terrorismus", sagte die Kanzlerin. Zwei Jahrzehnte nach dem Beginn des internationalen Militäreinsatzes in Afghanistan sei jedoch deutlich geworden, dass nicht alle Ziele erreicht werden konnten.

Schily: Kein Plan in Afghanistan

Aus Deutschland kam aber auch Kritik am Verhalten der USA nach den Anschlägen. Der frühere Bundesinnenminister Schily sagte der "Süddeutschen Zeitung", nach dem Einmarsch des US-Militärs in Afghanistan infolge der Terroranschläge habe es keinen Plan und kein Verständnis für die dortige Mentalität gegeben. Die Kriegsführung der US-Amerikaner sei teils "von unglaublicher Brutalität" gewesen. Beispielsweise hätten sie sich durch Flächenbombardements auch in der Zivilbevölkerung neue Feinde gemacht.



Auch der frühere Bundesaußenminister Fischer sieht die Lage in Afghanistan mit Sorge. Ebenfalls in der "Süddeutschen Zeitung" sprach er von einem großen Fehler, dass sich die USA allein um den Kampf gegen die Taliban und das Terrornetzwerk Al-Kaida gekümmert hätten.



Mitglieder des Terrornetzwerks Al-Kaida hatten vor 20 Jahren drei entführte Flugzeuge in die Türme des World Trade Centers und in das US-Verteidigungsministerium vor den Toren Washingtons geflogen. Eine vierte Maschine stürzte im Bundesstaat Pennsylvania ab, nachdem Passagiere sich gegen die Entführer aufgelehnt hatten. Der damalige Präsident George W. Bush rief infolge der schlimmsten Anschläge in der Geschichte der USA einen "Krieg gegen den Terrorismus" aus.



Hörtipp: Der USA-Korrespondent zum Zeitpunkt der Anschläge, Sebastian Hesse, ist heute wieder als Beobachter in Washington. Er erzählt in unserem Podcast Der Tag, wie sich das Land seit damals verändert hat.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.