In den USA haben Hunderte Menschen bei einer Gedenkzeremonie in Minneapolis Abschied von George Floyd genommen.

Dessen Tod bei einem Polizeieinsatz hatte landesweite Proteste ausgelöst. Unter den Gästen waren auch prominente schwarze Bürgerrechtsaktivisten wie Jesse Jackson oder der Sohn von Martin Luther King. Floyds Beerdigung findet am Montag im texanischen Houston statt.



Währenddessen setzt Los Angeles die nächtlichen Ausgangssperren aus. Nach den friedlichen Protesten seien die Auflagen nicht mehr notwendig, die zuvor wegen der Ausschreitungen in mehreren US-Metropolen verhängt worden waren, teilten die Behörden mit. US-Präsident Trump hatte die Gouverneure wiederholt aufgefordert, hart gegen die Demonstranten durchzugreifen, und mit dem Einsatz des Militärs gedroht. Während der amerikanische Justizminister Barr dieses Vorgehen als – Zitat – "vollkommen angemessen" verteidigte, riefen mehrere ehemalige US-Präsidenten wie Barack Obama oder Jimmy Carter zur Versöhnung auf.



Neben dem Polizisten, der minutenlang auf Floyds Hals gekniet hatte, sind nun auch drei weitere am Einsatz beteiligte Polizisten dem Haftrichter vorgeführt worden. Ihnen wird Beihilfe zum Mord vorgeworfen.