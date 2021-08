Die US-Geheimdienste haben den Ursprung des Corona-Virus SARS-CoV-2 offenbar nicht eindeutig ermitteln können.

Dies berichten amerikanische Medien unter Berufung auf einen Geheimdienstbericht, den Präsident Biden angefordert hatte. Demnach konnte nicht geklärt werden, ob das zuerst in China festgestellte Virus durch Tiere - etwa Fledermäuse - auf den Menschen übertragen wurde oder möglicherweise aus einem chinesischen Labor stammte. Diese Unklarheit liegt den Medienberichten zufolge unter anderem daran, dass China bestimmte Datensätze sperrte. Die Regierung in Peking wies den Vorwurf erneut zurück, Informationen zurückzuhalten.



Die Corona-Pandemie hatte Ende 2019 in der chinesischen Stadt Wuhan ihren Ausgang genommen. Auch Experten der Weltgesundheitsorganisation hatten später keine klaren Ergebnisse zum Ursprung finden können, stuften die sogenannte Labor-Theorie aber als "extrem unwahrscheinlich" ein.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.