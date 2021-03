Russland hat nach Erkenntnissen der amerikanischen Geheimdienste versucht, auch die vergangene US-Präsidentschaftswahl zu beeinflussen.

In einem in Washington veröffentlichten Bericht heißt es, mit dem Lancieren von irreführenden oder unbegründeten Behauptungen über den demokratischen Kandidaten Biden sei versucht worden, den Wahlkampf zu dessen Ungunsten zu manipulieren. Die russische Regierung habe diese Kampagne entweder selbst durchgeführt oder zumindest in Auftrag gegeben.



Die US-Ministerien für Heimatschutz und Justiz erklärten, es habe auch Angriffe Russlands auf wichtige Sektoren der Wahl-Infrastruktur gegeben. Man habe aber keine Belege, dass dadurch Stimmabgaben verhindert, Stimmen verändert oder die Auszählung behindert worden seien. Aus US-Regierungskreisen verlautete gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, Washington werde aufgrund der neuen Erkenntnisse bereits in der kommenden Woche Sanktionen gegen die russische Regierung verhängen.



Auch vom Iran habe es eine verdeckte Einflusskampagne gegeben.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.