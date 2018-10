Die USA und Südkorea haben ein für Dezember geplantes gemeinsames Militärmanöver abgesagt.

Das amerikanische Verteidigungsministerium teilte mit, dies hätten die Verteidigungsminister Mattis und Doo bei einer Sicherheitskonferenz in Singapur vereinbart. Mit der Aussetzung des Manövers solle dem diplomatischen Prozess mit Nordkorea die Möglichkeit gegeben werden voranzukommen. Damit wird bereits die vierte gemeinsame Militärübung der USA und Südkoreas gestrichen, seit sich US-Präsident Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim im Juni getroffen haben. Die Führung in Pjöngjang hatte die Manöver in der Vergangenheit immer wieder als Provokation angeprangert.