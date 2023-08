Ein Apache-Kampfhubschrauber in einer Transportmaschine (picture alliance / Martin Goldhahn)

Die geschätzten Kosten für die 96 Helikopter und die dazugehörige Ausrüstung beliefen sich auf 12 Milliarden US-Dollar, teilte die zuständige US-Behörde mit. Das Rüstungsgeschäft werde die Sicherheit des Verbündeten verbessern und Polens Fähigkeit erhöhen, gegenwärtigen und künftigen Bedrohungen zu begegnen, hieß es in der Mitteilung.

Warschau hatte den Kauf der Kampfhubschrauber vergangenes Jahr bei den USA beantragt. Polen fühlt sich von Russland bedroht und rüstet massiv auf. In diesem Jahr will es vier Prozent seiner Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben. Die NATO hatte sich in Friedenszeiten ein Ziel von zwei Prozent gesetzt.

Diese Nachricht wurde am 22.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.