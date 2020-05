Google muss sich in den USA auf eine Kartellklage gefasst machen.

Nach Angaben aus Justizkreisen streben die Generalstaatsanwälte mehrerer US-Bundesstaaten ein solches Verfahren an. Demnach könnte es noch in diesem Jahr zum Prozess gegen den Internet-Konzern kommen. Laut "Wall Street Journal" bereitet das Justizministerium ein Verfahren vor, das in diesem Sommer aufgenommen werden soll. Die Ermittlungen richten sich gegen Googles gleichnaminge Suchmaschine, das Anzeigengeschäft und die Handhabung des Smartphone-Betriebssystems Android.



Der Generalstaatsanwalt von Texas, Paxton, betonte, die Ermittlungen gegen Google würden durch die Coronavirus-Pandemie nicht verzögert.