In Houston im US-Bundesstaat Texas wird am Abend der Afroamerikaner George Floyd beigesetzt.

Tausende Menschen verabschiedeten sich bereits vor dem aufgebahrten Sarg. Floyd war am 25. Mai in Minneapolis bei einem Polizeieinsatz getötet worden. Seitdem kommt es landesweit zu Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt. Mehrere amerikanische Städte haben Reformen angekündigt, in denen es unter anderem um die Finanzierung der Polizei geht. Die Demokraten stellten jüngst im Kongress einen Gesetzentwurf gegen Polizeibrutalität vor. Präsident Trump prüft nach Angaben einer Sprecherin mehrere Vorschläge, die als Reaktion auf den Tod Floyds vorgelegt wurden. Den Entwurf der Demokraten lehne er aber ab.