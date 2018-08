Die von US-Präsident Trump für den 10. November geplante Militärparade ist abgesagt worden.

Das Pentagon teilte mit, sie werde möglicherweise erst im kommenden Jahr stattfinden. Grund sind offenbar die Kosten für die Veranstaltung. Aus Regierungskreisen hieß es, sie hätte rund 92 Millionen Dollar kosten sollen. Das wäre mindestens dreimal so viel wie angenommen. - Die Militärparade sollte zum Gedenken an die amerikanischen Veteranen stattfinden. Trump hatte sie geplant, nachdem er im vergangenen Jahr an der Militärparade zum französischen Nationalfeiertag in Paris teilgenommen und sich begeistert gezeigt hatte.