Die von US-Präsident Trump für den 10. November geplante Militärparade ist abgesagt worden.

Das Pentagon teilte mit, sie werde möglicherweise erst im kommenden Jahr stattfinden. Trump erklärte auf Twitter, die Parade sei an den hohen Kostenforderungen der Washingtoner Kommunalpolitiker gescheitert. Die Rede war von rund 92 Millionen Dollar. Die Militärparade sollte zum Gedenken an die amerikanischen Veteranen stattfinden. - Trump selbst will jetzt am 11. November in Paris der Parade zum 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkriegs beiwohnen.