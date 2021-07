Ein Gericht im US-Staat Virginia hat ein Bundesgesetz vorerst gekippt, das Menschen unter 21 Jahren den Kauf von Handfeuerwaffen verbietet.

Der Richter am Berufungsgericht argumentierte, zu der Zeit als die Verfassung geschrieben worden sei, hätten schon 18-Jährige die Pflicht gehabt, mit ihren eigenen Waffen lokalen Milizen beizutreten. Die am meisten geachteten verfassungsmäßigen Rechte gelten nach seinen Worten spätestens für 18-Jährige. Das Recht, Waffen zu tragen, bilde keine Ausnahme, erklärte der Richter.



Das Urteil hebt ein Gesetz aus dem Jahr 1968 vorerst auf, das es Waffenhändlern verbietet, Handfeuerwaffen an Personen unter 21 Jahren zu verkaufen. Der Kongress begründete die Regelung damals damit, dass junge Erwachsene mehr Straftaten begingen als ältere. Der Streitfall wird möglicherweise erst vom obersten Gericht der USA endgültig geklärt.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.