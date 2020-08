Im Streit über die Herausgabe seiner Steuerunterlagen hat US-Präsident Trump eine Niederlage hinnehmen müssen.

Ein New Yorker Richter wies eine Klage zurück, mit der der Präsident die Übergabe von entsprechenden Dokumenten verhindern wollte. Trumps Anwalt Sekulow kündigte Berufung an und beantragte, dass die Unterlagen solange nicht übergeben werden müssen. Der Staatsanwaltschaft von Manhattan ermittelt unter anderem wegen Versicherungs- und Bankbetrugs gegen Trumps Familienunternehmen.



In den USA ist es üblich, dass der Präsident der Öffentlichkeit Einblick in seine Finanzen gewährt und seine Steuererklärung veröffentlicht. Trump brach mit dieser Tradition.