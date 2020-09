In den USA hat ein Gericht in Washington per einstweiliger Verfügung den Download-Stopp für die Video-App Tiktok ausgesetzt.

Er sollte gemäß einer Verfügung des Handelsministeriums ab heute greifen. Der chinesische Bytedance-Konzern hatte argumentiert, der Schaden durch einen Download-Stopp wäre nicht wiedergutzumachen gewesen. Abgelehnt wurde vom Gericht indes ein zweiter Antrag gegen das zum 12. November drohende Verbot der App in den USA.



Präsident Trump bezeichnet Tiktok als Sicherheitsrisiko, weil chinesische Behörden darüber an Daten von amerikanischen Bürgern gelangen könnten. Er forderte einen Verkauf an US-Unternehmen. Wie es mit der App in den USA weitergeht ist unklar. Über den gemeldeten Einstieg der Konzerne Oracle und Walmart gab es zuletzt widersprüchliche Angaben.

