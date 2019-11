Ein US-Gericht hat vier im Dezember und Januar geplante Hinrichtungen vorübergehend ausgesetzt.

Es wären die ersten Exekutionen auf Bundesebene in sechzehn Jahren gewesen. Justizminister Barr hatte deren Wiederaufnahme im Juli angeordnet. In dem Urteil beanstandete das Gericht nun die vorgesehene Hinrichtungsmethode. Die Verurteilten müssten laut Gesetz nach den Vorschriften der Staaten exekutiert werden, in denen sie verurteilt worden seien. Das Justizministerium legte umgehend Berufung ein, wie die "Washington Post" schreibt. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch begrüßte das Urteil.