In den USA sollen kleinere Medienhäuser per Gesetz bei Verhandlungen mit Facebook und Google gestärkt werden.

Den Firmen solle es gestattet werden, sich für Gespräche zusammen zu tun, sagte der führende Republikaner im Kartellausschuss des Repräsentantenhauses, Buck, der Nachrichtenagentur Reuters. Er verwies darauf, dass auch die Demokraten eine entsprechende Vorlage unterstützten. Der Entwurf solle in den nächsten Wochen eingebracht werden, hieß es weiter. Medienhäuser werfen sozialen Netzwerken vor, sie nicht ausreichend an Werbeeinnahmen zu beteiligen, die sie im Zusammenhang mit der Verbreitung von Nachrichten erzielen. Google hat sich in einigen Ländern mit Verlagen geeinigt. Mit Facebook ist der Streit dagegen zuletzt in Australien eskaliert.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.