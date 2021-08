Die US-Gesundheitsbehörde CDC empfiehlt schwangeren und stillenden Frauen, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

Die Behörde beruft sich auf neue Daten einer Studie mit knapp 2.500 Schwangeren. Impfungen mit den Präparaten der Hersteller Moderna oder Pfizer/Biontech vor der Schwangerschaft oder in den ersten 20 Wochen hätten nicht zu einem höheren Risiko einer Fehlgeburt geführt. Die Impfungen seien wirksam und angesichts der besonders ansteckenden Delta-Variante dringlich angeraten. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde stieg zuletzt die Zahl schwangerer Covid-Patientinnen an, darunter auch die Zahl schwerer Krankheitsverläufe.



In Deutschland will die Ständige Impfkommission voraussichtlich bis Ende August entscheiden, ob sie eine Corona-Impfung für Schwangere empfiehlt.

