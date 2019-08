Die US-Justiz stuft den Schusswaffenangriff von El Paso im Bundesstaat Texas als Terrorakt ein. Generalstaatsanwalt Bash sprach von "domestic terrorism", also in etwa von inländischem Terror. Er betonte, man ziehe ernsthaft in Erwägung, den Täter zudem wegen eines Hassverbrechens anzuklagen.

Von Seiten des Bezirksstaatsanwalts hieß es, die Anklagebehörde werde die Todesstrafe beantragen.



Ein 21-jähriger Mann hatte in El Paso 20 Menschen in einem Kaufhaus erschossen. 26 Passanten wurden verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge ist der Verdächtige wegen Kapitalverbrechen bei der Justiz aktenkundig. Die Ermittler prüfen außerdem ein rassistisches Tatmotiv. Das legt ein Schriftstück nahe, das im Internet veröffentlicht wurde.



In Dayton in Ohio tötete ein Mann neun Menschen und verletzte 27. Von ihnen konnten 15 inzwischen das Krankenhaus wieder verlassen. Die Polizei erschoss den

24-jährigen Täter.



Nach den beiden Massakern mehren sich erneut Forderungen nach strengeren Waffengesetzen in den USA.