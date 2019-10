Die USA wollen mit ihren Verbündeten Mitte November über das weitere Vorgehen im Kampf gegen die Terrormiliz IS beraten.

Dazu würden sich Außenminister aus den rund 80 Staaten der internationalen Militärkoalition am 14. November in Washington treffen, teilte das Außenministerium mit. Nach dem Tod von IS-Anführer al-Bagdadi hatte Verteidigungsminister Esper gestern Abend angekündigt, die Vereinigten Staaten wollten weiter gegen den IS vorgehen. Die Mission in Syrien sei dieselbe wie zu Beginn der Operationen, nämlich die dauerhafte Niederlage der Terrormiliz.



Al-Bagdadi war am Sonntag von den USA für tot erklärt worden. Nach Angaben Washingtons zündete er bei einem Einsatz von US-Einheiten gegen ihn in Syrien einen Sprengstoffgürtel an seinem Körper.