Im US-Bundesstaat Virgina findet heute die Gouverneurswahl statt, die als wichtiger Stimmungstest für Präsident Biden und seine Demokratische Partei gilt.

Erwartet wird ein knapper Ausgang zwischen dem demokratischen Ex-Gouverneur McAuliffe und dem Republikaner Youngkin. Eine Niederlage McAuliffes im derzeit demokratisch regierten Virginia wäre ein Rückschlag für den Präsidenten und auch ein Vorzeichen für die Kongress-Zwischenwahlen im November kommenden Jahres.



Eine Gouverneurswahl findet auch im Bundesstaat New Jersey statt. Außerdem wird in New York ein neuer Bürgermeister gewählt.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.