Die US-Musikerin Billie Eilish hat den Grammy Award für den Song des Jahres gewonnen.

Sie erhielt die Auszeichnung in Los Angeles für ihren Titel "Bad Guy". Die 18-jährige Eilish setzte sich damit gegen Künstlerinnen wie Lady Gaga, Taylor Swift und Lana Del Rey durch.



Der deutsche Filmkomponist Hans Zimmer, der für die Musik des Films "König der Löwen" in zwei Kategorien nominiert war, ging leer aus. Ebenso der Dirigent Christian Thielemann. Er war zusammen mit dem Festspielorchester und dem Festspielchor Bayreuth für eine Aufnahme der Wagner-Oper "Lohengrin" nominiert.



Die Grammy Awards gelten als wichtigste internationale Auszeichnung in der Musikbranche.