Aus Sorge vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus sollen die Grenzen Kanadas und Mexikos mit den USA weiterhin geschlossen bleiben.

Kanadas Premierminister Trudeau sagte in Ottawa, die Übergänge sollten nun erst nach dem 21. Juli wieder öffnen. Dies sei eine wichtige Entscheidung, die die Menschen in beiden Ländern schützen werde. Mexikos Außenministerium teilte auf Twitter mit, dass auch die weitgehende Schließung der mexikanischen Grenze mit den USA um weitere 30 Tage verlängert werde. Grenzübertritte aus Handels- oder Arbeitsgründen blieben aber weiterhin erlaubt.



Die Grenzschließungen waren am 21. März in Kraft getreten. Sie wurden bereits zweimal verlängert.