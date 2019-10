Die USA und Griechenland wollen ihre militärische Zusammenarbeit ausbauen.

Das kündigten US-Außenminister Pompeo und der griechische Ministerpräsident Mitsotakis nach einem Treffen in Athen an. Auch in Fragen der Wirtschaft und Energie wolle man intensiver kooperieren. Eine engere militärische Zusammenarbeit werde sich auch positiv auf die Wirtschaft auswirken, betonte Pompeo. Sein Land wolle Investitionen in Griechenland fördern.



Am Rande des Pompeo-Besuchs kam es in der Hauptstadt zu Ausschreitungen. Randalierer protestierten gegen die geplante militärische Kooperation und bewarfen unter anderem eine Statue des früheren US-Präsidenten Truman mit Farbbeuteln. Die Polizei ging mit Tränengas und Schlagstöcken gegen die

gewalttätigen Demonstranten vor.