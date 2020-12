Die USA haben die größte Impfkampagne in ihrer Geschichte gestartet.

Mitarbeiter des Gesundheitswesens im New Yorker Stadtteil Queens erhielten die ersten Spritzen gegen das Coronavirus. Neben dem Gesundheitspersonal sollen zunächst Bewohner von Alten- und Pflegeheimen geimpft werden. Laut dem Fernsehsender CNN sollen heute in allen Bundesstaaten erste Impfungen anlaufen.



Der Impfstoff stammt vom US-Unternehmen Pfizer und seinem deutschen Partner Biontech. Es ist der erste, den die US-Behörde FDA für eine Notfallverwendung gegen das Virus zugelassen hat. Die Entscheidung fiel nur drei Wochen nach dem Antrag der beiden Unternehmen. - Wie in den USA begannen heute auch in Kanada Massenimpfungen.



Nach Angaben von Gesundheitsminister Spahn soll es auch in Deutschland noch in diesem Monat erste Impfungen gegen Covid-19 geben. Es sei aber wichtig, gründlich vorzugehen, damit in der Bevölkerung kein Vertrauen verspielt werde, sagte Spahn bei einer Veranstaltung in Berlin.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 14.12.)

+ Hohe Corona-Infektionszahlen: Ist die Orientierung am Inzidenzwert 50 richtig? (Stand 11.12.)

Test und Schutz

+ Schutz: So soll die Impfung gegen das Coronavirus organisiert werden (Stand: 09.12.)

+ Wie sinnvoll sind Massentests für die ganze Bevölkerung? (Stand: 28.11.)

+ Was bringen nächtliche Ausgangssperren (Stand 5.12.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 18.11.)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 14.12.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus weiß (Stand: 30.11.)

+ Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? (Stand: 14.12.)

Ansteckung und Übertragung

+ Positive Beispiele: Kann Deutschland von anderen Ländern lernen? (Stand 3.12.)

+ Übertragung: Wie ansteckend sind Kinder? (Stand 17.11.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 10.12.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 14.12.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.