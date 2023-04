Die USA und Frankrich evakuieren Diplomaten und Staatsbürger aus dem Sudan. (AFP / -)

US-Präsident Biden rief die Konfliktparteien zu einem sofortigen und bedingungslosen Waffenstillstand auf. Zudem verlangte er, humanitäre Hilfe nicht zu behindern und den Willen des sudanesischen Volkes zu respektieren.

Auch Frankreich begann inzwischen damit, das diplomatische Personal in Sicherheit zu bringen. Auch Angehörige anderer EU-Staaten und von "verbündeten Partnerländern" sollten bei dem Einsatz in Sicherheit gebracht werden, teilte das Außenministerium in Paris mit.

Bislang hunderte Menschen bei Kämpfen getötet

Vor rund einer Woche war im Sudan ein Machtkampf zwischen den beiden mächtigsten Generälen des Landes ausgebrochen. Beide hatten das Land mit rund 46 Millionen Einwohnern seit einem gemeinsamen Militärputsch im Jahr 2021 geführt. Sie hatten zugesagt, die Macht im Land wieder an eine zivile Regierung zu übertragen. Nun kämpft De-facto-Präsident al-Burhan, der auch Oberbefehlshaber der Armee ist, mit dem Militär gegen seinen Stellvertreter Daglo, den Anführer der paramilitärischen Gruppe RSF. Bei den Gefechten zwischen der Armee und der RSF-Miliz wurden bereits hunderte Menschen getötet und Tausende verletzt.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.