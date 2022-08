Terrorismus

Bei einer "Anti-Terror-Operation" am Wochenende sei Al-Kaida-Chef, al-Sawahiri, in Kabul getötet worden, bestätigten hochrangige Regierungsvertreter in Washington der Nachrichtenagentur Reuters. Die CIA habe einen Drohnenangriff ausgeführt. Zuvor hatten US-Medien berichtet. Präsident Biden will sich in Kürze zu dem Einsatz äußern.

Al-Sawahiri galt als Nachfolger von Osama bin Laden, der Kopf hinter den Anschlägen in den USA vom 11. September 2001, bei denen über 3.000 Menschen starben. Bin Laden wurde 2011 bei einem Einsatz von US-Spezialkräften in Pakistan getötet.

Die radikalislamischen Taliban sprachen von einem Drohnenangriff auf ein Wohngebäude. Sie verurteilten die Attacke und warfen den USA den Bruch internationaler Prinzipien und des Vertrages zum Abzug der US-Truppen aus Afghanistan vor.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.