In Berlin überreichte die Politikwissenschaftlerin Amy Gutmann Bundespräsident Steinmeier ihr Beglaubigungsschreiben. Erfahrung als Diplomatin hat die 72-Jährige bislang nicht. Sie ist die erste Frau auf dem Posten in der Bundesrepublik, in der DDR hatte es bereits eine US-Botschafterin gegeben. Die 72-Jährige war zuvor Präsidentin der Pennsylvania University. Gutmanns Vater Kurt war 1934 vor den Nationalsozialisten in Deutschland geflohen und später von Indien aus in die USA emigriert.

Der Botschaftsposten war zuletzt unbesetzt geblieben, weil die oppositionellen Republikaner im Senat die Nominierung Gutmanns durch Präsident Biden blockiert hatten.

