In den USA ist ein Häftling mit dem elektrischen Stuhl hingerichtet worden.

Der 63-Jährige wurde in einem Gefängnis in Nashville im Bundesstaat Tennessee getötet. Er war wegen zweifachen Mordes verurteilt worden und befand sich mehr als 34 Jahre in einer Todeszelle. Der Mann sollte ursprünglich vor drei Wochen mit einer Giftspritze getötet werden. Nach Angaben seiner Anwälte wurde die Hinrichtung kurzfristig ausgesetzt, nachdem der Mann entschieden hatte, mit dem elektrischen Stuhl getötet zu werden.