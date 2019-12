Bei der Präsidentschaftskampagne von US-Milliardär Bloomberg sind Insassinnen eines US-Gefängnisses für Werbeanrufe eingesetzt worden.

Bloomberg bestätigte einen entsprechenden Medienbericht, betonte aber, er und sein Team hätten erst durch die Anfrage eines Journalisten davon erfahren. Die Zusammenarbeit mit der verantwortlichen Firma sei umgehend eingestellt worden. Er unterstütze diese Praxis nicht. - Das US-Medium "The Intercept" hatte zuvor berichtet, dass die Bloomberg-Kampagne über die Firma ein Call-Center-Unternehmen engagiert habe. Dieses betreibe Call Center in zwei staatlichen Gefängnissen im US-Bundesstaat Oklahoma. Aus mindestens einer Haftanstalt sollen Anrufe für die Kampagne getätigt worden sein. Der ehemalige Bürgermeister von New York war im November ins Präsidentschaftsrennen der Demokraten eingestiegen.