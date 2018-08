Ein weißer Ex-Polizist ist wegen der Ermordung eines schwarzen, unbewaffneten Jugendlichen in Texas zu 15 Jahren Haft verurteilt worden.

Das entschied ein Gericht in Dallas. Die Anwälte des Verurteilten kündigten an, in Berufung zu gehen. Der Polizist hatte im April 2017 während eines Einsatzes in einen Wagen geschossen und einen 15-Jährigen auf dem Beifahrersitz getötet. Fälle von Polizeigewalt gegen Schwarze hatten in den vergangenen Jahren wiederholt für Proteste gesorgt.