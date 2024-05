Palästinenser kommen in Chan Junis an, nachdem sie aus Rafah geflohen sind. (IMAGO / APAimages / IMAGO / Omar Ashtawy \ apaimages)

Verteidigungsminister Austin erklärte, derzeit überprüfe man wegen der Ereignisse in Rafah einige kurzfristige Sicherheitshilfen. Eine Lieferung von Munition mit hoher Sprengkraft werde zurückgehalten. Medienberichten zufolge handelt es sich um insgesamt 3.500 Bomben. Washington treibe vor allem die Sorge an, dass diese in dicht besiedelten Gebieten wie Rafah eingesetzt werden könnten. Dort haben mehr als eine Million Menschen Schutz vor dem Krieg gegen die Terror-Organisation Hamas gesucht.

