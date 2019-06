Das US-Handelsministerium hat eine stärkere einheimische Förderung von Metallen der sogenannten "Seltenen Erden" verlangt.

In einem in Washington veröffentlichten Bericht wird vor Engpässen gewarnt, sollten Exporte der Seltenen Erden aus China oder Russland ausbleiben. Dies könnte massive Erschütterungen in der US-Wirtschaft hervorrufen, warnte das Ministerium. Der Bericht enthält eine Reihe von Empfehlungen zur Erhöhung der inländischen Förderung.



Seltene Erden werden für die Telekommunikations- und Unterhaltungselektronik benötigt, aber auch für militärisches Gerät. China ist weltweit der größte Lieferant und hatte kürzlich im Handelstreit mit Washington gedroht, die Ausfuhr der Metalle in die USA einzuschränken.