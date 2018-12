Die Haushaltssperre in den USA wird voraussichtlich nicht mehr vor Weihnachten aufgehoben. Der Senat in Washington vertagte seine Verhandlungen über eine Lösung des Budgetstreits, in dem es insbesondere um Milliardenforderungen von Präsident Trump für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko geht.

Weil sich seine Republikaner und die Demokraten nicht auf einen Haushalt einigen konnten, war der sogenannte Shutdown in Kraft getreten. Trump erklärte auf Twitter, er verhandele zwar weiter mit den Demokraten über eine Lösung. Das könne sich dieses Mal jedoch hinziehen.



Der sogenannte "Shutdown" bedeutet, dass eine Reihe von Regierungsbehörden nicht oder nur eingeschränkt arbeiten. Bedienstete werden in Zwangsurlaub geschickt oder sind ohne Gehalt tätig.