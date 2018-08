Heute sind deutlich erhöhte US-Zölle auf türkischen Stahl in Kraft getreten.

Dies verschärfte die Wirtschaftssituation in der Türkei noch einmal. Außenminister Cavusoglu sagte in Ankara, seine Regierung habe genug getan, um die Beziehungen zu den USA zu reparieren. Die Regierung in Washington müsse lernen, dass sie mit Drohungen nichts erreiche. Sie habe sich bei grundsätzlichen Sicherheitsfragen im Widerspruch zu ihren Bündnisverpflichtungen verhalten.



Im Zentrum des Streits zwischen Washington und Ankara steht ein amerikanischer Pastor, der wegen Terrorvorwürfen in der Türkei festgehalten wird.