Eigentlich gilt im Sudan eine Waffenruhe, doch diese hält nicht.

Ein Evakuierungskonvoi brachte die Menschen in den Hafen von Port Sudan. Von dort aus sollten sie in die saudi-arabische Küstenstadt Dschidda weitereisen, teilte das Außenministerium in Washington mit. Das amerikanische Militär habe die Evakuierungen abgesichert, hieß es. Großbritannien brachte seit Dienstag nach Angaben der Regierung fast 1.900 Menschen vor den Kämpfen in Sicherheit. Zahlreiche Sudanesinnen und Sudanesen versuchen derweil, sich ins benachbarte Ägypten zu retten.

Im Sudan kämpfen Armeeeinheiten seit dem 15. April um die Macht. Mehr als 520 Menschen wurden seit dem getötet und mehr als 4.500 verletzt.

