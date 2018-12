Donald Trump scheint in Frankreich einen großen Fan zu haben: Michel Houellebecq.

Der Schriftsteller hat einen Beitrag für das New Yorker "Harper's Magazine" geschrieben, in dem er sich deutlich positioniert: "Donald Trump Is A Good President" lautet der Titel seiner Einlassungen. Darin lobt er praktisch alles, was Donald Trump seit seinem Amtsantritt getan hat. Zum Beispiel findet Houellebecq, dass Amerika uns inzwischen "existieren lässt". Will sagen: Die USA sind in der Außenpolitik nicht länger die führende Macht der Welt. Das sei für den Rest der Welt eine gute Nachricht.



In dem Artikel geht es auch um die protektionistische Handelspolitik, um die Missachtung der EU, um den Brexit, um Nordkorea: "Es scheint, als sei es Trump sogar gelungen, den Irren aus Nordkorea zu bändigen". Diese Heldentat habe er im positiven Sinne edel gefunden, schreibt Houellebecq.



Der Schriftsteller fällt seit vielen Jahren durch seine Provokationen auf. Sein Bestseller "Unterwerfung" erzählt etwa davon, wie ein islamistischer Kandidat in Frankreich Präsident wird.