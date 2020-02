Das chinesische Mobilfunk-Unternehmen Huawei ist mit einer Klage gegen die US-Regierung gescheitert.

Der Konzern hatte den Rechtsstreit im März 2019 begonnen, um ein von der Regierung verhängtes Verbot zu kippen. Dieses untersagte amerikanischen Behörden den Kauf und Einsatz von Huawei-Technik und -Dienstleistungen. Das zuständige Gericht in Texas kam jedoch zu dem Schluss, dass die US-Regierung ihre Befugnisse nicht überschritten habe. Geschäfte mit den Behörden seien ein Privileg und kein verfassungsmäßig garantiertes Recht.



Huawei hatte argumentiert, das Verbot von Geschäften mit US-Behörden sei nicht nur rechtswidrig, sondern hindere den Konzern auch an einer fairen Teilnahme am Wettbewerb. Die Regierung von Präsident Trump hatte das Gesetz mit Sicherheitsbedenken begründet.