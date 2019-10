Hunter Biden, der Sohn des demokratischen US-Präsidentschaftsbewerbers Joe Biden, gibt seinen umstrittenen Vorstandsposten in China auf.

Er teilte über seinen Anwalt mit, dass er Ende des Monats aus dem Präsidium des chinesischen Aktienfonds ausscheide. Zudem erklärte er, nicht für ein ausländisches Unternehmen zu arbeiten, sollte sein Vater 2020 zum Präsidenten gewählt werden. Joe Biden gilt aus aussichtsreicher Bewerber der Demokraten für die Kandidatur.



Bereits im April hatte Hunter Biden sein Engagement beim ukrainischen Energieunternehmen Burisma nach 5 Jahren beendet. Sein Anwalt betonte nun, dass sich sein Klient während dieser Zeit nie etwas habe zu Schulden kommen lassen.



US-Präsident Trump verdächtigt die Bidens, in korrupte Geschäfte in China und der Ukraine verwickelt gewesen zu sein. Da Trump den ukrainischen Präsidenten Selenskyj in einem Telefonat zu Ermittlungen aufforderte, prüfen die Demokraten ein Amtsenthebungsverfahren.