In den USA steuert Hurrikan "Michael" auf die Bundesstaaten Alabama und Georgia zu. Das Nationale Hurrikanzentrum in Miami sagt, er habe sich schnell abgeschwächt und sei jetzt in der niedrigsten Hurrikan-Kategorie eingestuft.

"Michael" war zuvor mit großer Zerstörungskraft in der Nähe der Touristenstadt Mexiko Beach im Nordwesten Floridas auf Land getroffen. Mindestens ein Mensch kam ums Leben. US-Präsident Trump sprach von einem "Monstersturm": Gebäudeteile, Fahrzeuge und Bäume flogen durch die Luft, Ortschaften wurden überflutet, Explosionen waren zu hören. Seit Beginn der Aufzeichnungen vor 180 Jahren war kein Hurrikan mit größerer Kraft auf die US-Küste getroffen.



Mehr als 300.000 Haushalte sind bereits ohne Strom. Die Energiekonzerne gehen davon aus, dass die Wiederherstellung der Stromversorgung mehrere Tage dauern wird. Die Behörden hatten Hunderttausende Menschen dazu aufgerufen, das betroffene Gebiet zu verlassen.



"Michael" ist der zweite Hurrikan binnen weniger Wochen, der auf den Südosten der USA trifft. Hurrikan "Florence" hatte Mitte September dort Milliardenschäden verursacht.