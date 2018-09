Der Südosten der Vereinigten Staaten bereitet sich auf den Hurrikan "Florence" vor.

Nach Angaben der US-Behörden befindet sich der Tropensturm derzeit etwa 1200 Kilometer südöstlich der Bermuda-Inseln und bewegt sich in Richtung Westen. Am Donnerstag könne "Florence" die amerikanische Atlantikküste erreichen; wo genau sei noch unklar, hieß es. In Virginia und South Carolina wurde in Erwartung des Sturms bereits der Notstand ausgerufen.