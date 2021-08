Der Hurrikan "Ida" hat auf seinem Weg in Richtung des US-Bundesstaats Louisiana an Stärke gewonnen.

Das nationale Hurrikanzentrum stuft den Wirbelsturm inzwischen in die zweithöchste Kategorie 4 ein. Es wird erwartet, dass "Ida" im Verlauf des Tages mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 209 Kilometern pro Stunde auf Land trifft.



Das Hurrikanzentrum warnte, Louisiana und auch die Stadt New Orleans müssten mit heftigem Regen, einer lebensgefährlichen Sturmflut, katastrophalen Windböen und lang anhaltenden Stromausfällen rechnen. Die Regierungs des Bundesstaats rief alle Menschen auf, sich in Sicherheit zu bringen. Vor allem die Lage in den küstennahen Krankenhäusern wird als kritisch eingeschätzt. Sie können laut Gouverneur Bel Edwards nicht evakuiert werden, weil es im gesamten Bundesstaat Louisiana zu viele Corona-Patienten gibt.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.