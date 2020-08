Der Wirbelsturm "Isaias" ist an der Südost-Küste der USA auf Land getroffen.

Kurz zuvor war der Tropensturm zu einem Hurrikan hochgestuft worden. Die amerikanischen Behörden warnten die Bewohner der Bundesstaaten North und South Carolina vor Sturmfluten in Küstennähe und starkem Regen. Der Hurrikan zieht mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde in Richtung Nordosten.



US-Präsident Trump rief den Notstand für North und South Carolina sowie Florida aus und machte damit den Einsatz von Bundesmitteln möglich. "Isaias" war am Wochenende über Teile der Bahamas hinweggezogen.