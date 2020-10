Der Hurrikan "Zeta" hat die US-Golfküste erreicht.

Er traf mit einer Geschwindigkeit von 175 Kilometern pro Stunde im Südosten des Bundesstaates Louisiana auf Land. In New Orleans kam ein Mensch ums Leben.



"Zeta" hatte in den vergangenen Tagen auf der Yucatán-Halbinsel im Südosten Mexikos Bäume und Strommasten umstürzen lassen und Überschwemmungen sowie Stromausfälle verursacht.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.