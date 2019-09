Die nach dem Kentern eines Frachters vor der Südostküste der USA im Rumpf eingeschlossenen vier Besatzungsmitglieder sind am Leben.

Die Küstenwache teilte mit, derzeit werde an einem Plan gearbeitet, um die Seeleute zu bergen. Zunächst würden Rettungskräfte ein Loch in den Rumpf der "Golden Ray" bohren, um die Matrosen zu versorgen. Das Schiff war vor der Küste des US-Bundesstaats Georgia nahe dem Hafen der Stadt Brunswick in Schieflage geraten und gekentert. Der Grund hierfür ist noch unklar. An Bord befanden sich 24 Menschen, von denen 20 gerettet wurden.