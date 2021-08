Die USA bereiten die Öffnung ihrer Grenzen für den internationalen Reiseverkehr vor.

Wie mehrere Medien unter Berufung auf Quellen im Weißen Haus berichten, will die Regierung in Washington von Ausländern künftig den Nachweis einer vollständigen Corona-Impfung verlangen. Derzeit liefen die Vorbereitungen, einen konkreten Zeitplan gebe es aber noch nicht. Unklar sei auch noch, welche Impfnachweise und welche Vakzine anerkannt würden. Seit dem vergangenem Jahr gilt in den Vereinigten Staaten wegen der Pandemie für Touristen aus europäischen und vielen anderen Länder ein weitreichendes Einreiseverbot.



Ausgenommen sind US-Bürger und einige andere Personengruppen wie etwa enge Verwandte von Amerikanern, Geschäftsleute, Diplomaten und Mitarbeiter internationaler Organisationen. Alle Fluggäste müssen bei der Einreise einen negativen Test vorweisen.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.